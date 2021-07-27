RİZE - Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'i ziyaret etti
- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Rize esnafına geçmiş olsun ziyareti - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin esnafla selamlaşması, konuşması - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Çayeli esnafına geçmiş olsun ziyareti - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin esnafla selamlaşması, konuşması, fotoğraf çektirmesi - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Ardeşen esnafına geçmiş olsun ziyareti - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Pazar ziyaretiMemleket Partisi Genel Başkanı İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'i ziyaret ettiRİZE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel ve heyelanların yaşandığı Rize ile Artvin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Rize 'nin Çayeli ilçesinde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten İnce, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi."Dedemin memleketine sel nedeniyle geçmiş olsun ziyaretine geldim" ifadesini kullanan İnce, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinin ardından Artvin'in Arhavi ilçesini de ziyaret etti.
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