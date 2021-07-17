RİZE - Karaismailoğlu: 'En kısa zamanda afetin izlerini ortadan sileceğiz'
RİZE - Karaismailoğlu: "En kısa zamanda afetin izlerini ortadan sileceğiz" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamasıRİZE (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize 'de sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
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