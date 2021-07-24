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RİZE - Bakan Pakdemirli, afet bölgesinde incelemelerde bulundu
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
RİZE - Bakan Pakdemirli, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

RİZE - Bakan Pakdemirli, afet bölgesinde incelemelerde bulundu

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin afet bölgesinde incelemelerde bulunması - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin yetkililerden bilgi alması - Bakan Pakdemirli'nin vatandaşlarla sohbet etmesiBakan Pakdemirli, Rize 'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu - Pakdemirli, yaş çay üreticileri ile bahçeye girerek bir süre burada çay topladıRİZE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve heyelan yaşanan Rize 'de incelemelerde bulundu.Bakan Pakdemirli, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekili Osman Aşkın Bak ile Çayeli'ne bağlı Büyükköy beldesinde sel ve heyelandan etkilenen alanlarda inceleme yaptı.Pakdemirli, burada, çay üreticileri Fatih - Nakiye Özdemir çifti ile bir süre sohbet ettikten sonra makas ile çay topladı.Pakdemirli, sohbet sırasında, devletin üreticinin yanında olduğunu, her türlü desteği verdiğini ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Sarıhan ile görüşen Pakdemirli, ilçede yaşanan gelişmeler hakkında bilgi aldı.Daha sonra Güneysu ilçesine geçen Pakdemirli, selden etkilenen alanlarda geçirgen bentler, moloz bariyerleri ve rüsubat temizliklerini inceledi, kaymakamlıkta toplantı düzenledi.
Toplantının ardından ilçeye bağlı Merkez Mahallesi, Başköy ve Gürgen Köyündeki çalışmaları inceleyen Pakdemirli, Muradiye beldesine geçerek incelemelerde bulundu.Pakdemirli'ye ilgili kurum yetkilikleri eşlik etti.

Kaymakamlık Toplantı Afet Bölgesi Milletvekili Çay Üreticileri 

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