RİZE - Akşener, vatandaşlarla bahçeye girerek bir süre çay topladı
- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in İyidere ilçesinde çay toplaması - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşması - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Rize 'de köylerine taş ocağı açılmasını istemeyen kadınlarla görüştü:RİZE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize 'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açılması planlanan bölgede bekleyen kadınlarla görüştü, taleplerini dinledi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyidere ilçesinde bazı vatandaşlarla bahçeye girerek bir süre çay topladı.
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