Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
RİZE - Akşener, vatandaşlarla bahçeye girerek bir süre çay topladı

RİZE - Akşener, vatandaşlarla bahçeye girerek bir süre çay topladı

- İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in İyidere ilçesinde çay toplaması - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in konuşması - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in vatandaşlarla fotoğraf çektirmesiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Rize 'de köylerine taş ocağı açılmasını istemeyen kadınlarla görüştü:RİZE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rize 'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı açılması planlanan bölgede bekleyen kadınlarla görüştü, taleplerini dinledi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyidere ilçesinde bazı vatandaşlarla bahçeye girerek bir süre çay topladı.

Taş Ocağı 

İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement