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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Prof. Dr. Ümit Özdağ yaz sonunda partisinin kurulacağını duyurdu

Prof. Dr. Ümit Özdağ yaz sonunda partisinin kurulacağını duyurdu

Özdağ'ın açıklamaları

Cumhuriyet İstifa Ak Parti Allah Parlamento 

-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi Eş Güdüm Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, yaz sonunda partileşmeye gideceklerini açıkladı.
İYİ Parti’den istifa eden Prof. Dr. Özdağ Ayyıldız Hareketi Eş Güdüm Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Hareket kapsamında bütün Anadolu’yu dolaşacaklarını belirten Özdağ, “Ayyıldız Hareketi mensupları olarak Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisi bir partinin Türkiye’nin dertlerine son vermesi yola çıkması kararını aldık. Ayyıldız Hareketi’nin Ankara’da Genel Eş Güdüm Merkezini oluşturduk. Önümüzdeki süreçte bütün Anadolu’yu dolaşacağız il il, ilçe ilçe. İnşallah yazın sonunda da Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi, cumhuriyetin kuruluş esaslarını 21’inci yüzyıla taşıyacak partimiz parlamentoda temsil edilmeye başlanacak” dedi.
(Mİ-
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