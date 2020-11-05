Pakdemirli: 'Şehirlerimize memba kalitesinde içme suyu temin çalışmalarımız devam etmektedir' - TBMM
Pakdemirli: "Şehirlerimize memba kalitesinde içme suyu temin çalışmalarımız devam etmektedir" - TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TBMM - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı. (7)
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