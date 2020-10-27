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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
-Osman Durmuş son yolcuğuna uğurlandı

-Osman Durmuş son yolcuğuna uğurlandı

CENAZEDEN GÖRÜNTÜLER

( ANKARA ) ANKARA

Hastane Cenaze Beyin Kanaması Cenaze Namazı 


- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş Ankara'da kılınan cenaze namazı ardından defnedildi. Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayata gözlerini yuman, 21. ve 23. Dönemlerde Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili olan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için TBMM'de tören düzenlendi.
TBMM'de düzenlenen törenin ardından Durmuş için İkindi namazını müteakip Karşıya Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından Durmuş'un naaşı Karşıya Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına yakınları ve siyasiler katıldı.
(ALİ-BC -
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