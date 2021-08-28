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Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
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28 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt

Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt

Ömer Çelik'in açıklamaları

( ADANA )AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Kapsayıcı bir hükümet modeli çıkmazsa Afganistan geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşayacaktır"- "Türkiye'nin buradaki varlığı BM, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde oluşturduğumuz ikili anlaşmalar çerçevesindeydi"- "Silahlı kuvvetlerimizin orada kalmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiştir"

Hükümet Muhalefet 

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