Ömer Çelik'ten muhalefetin Afganistan açıklamalarına yanıt
Ömer Çelik'in açıklamaları
( ADANA )AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Kapsayıcı bir hükümet modeli çıkmazsa Afganistan geçmişte yaşadığı acıları tekrar yaşayacaktır"- "Türkiye'nin buradaki varlığı BM, NATO ve Afgan halkıyla kardeşlik çerçevesinde oluşturduğumuz ikili anlaşmalar çerçevesindeydi"- "Silahlı kuvvetlerimizin orada kalmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiştir"
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