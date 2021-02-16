Numan Kurtulmuş’a Ordu’da sevgi seli

-Sevgi gösterileri ve detaylar

-Hilmi Güler’i ziyaret



( ORDU ) - ORDU



- AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, memleketi Ordu’da sevgi seliyle karşılandı. AK Parti Trabzon İl Kongresine katıldıktan sonra karayolu ile memleketi Ordu’ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’i ziyareti sevgi seline dönüştü. Vatandaşlar, yoğun kar yağışına rağmen Büyükşehir Belediyesi önünde meşaleler ve tezahüratlarla karşılanan Kurtulmuş’u adeta bağrına bastı. Vatandaşların gösterdiği ilgi ve desteğe karşı bir teşekkür konuşması yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “Hepinizden Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Şehirde her kesimi memnun eden bir başkanımız var” AK Parti Ordu İl Teşkilatının 7. Olağan Kongresine katılmak üzere Ordu’ya gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i ziyaretinde Ordu için planlanan ve sürdürülen projeler ile ilgili bilgi aldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden itibaren başarılı bir liyakat sürdürdüğüne dikkat çeken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, “AK Parti olarak kendisinin bu çalışmalarını izliyoruz ve takip ediyoruz. Allah emeklerini değerlendirsin ve inşallah en güzel şekilde bu şehre hizmet etme imkanını artırsın” dedi.

Kurtulmuş şöyle konuştu: “Ordu’da çok güzel çalışmaları göreve geldiği günden itibaren başarılı bir liyakat ile gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey, şehirde her kesimi memnun eden, fevkalade yüksek bir kamuoyunu memnuniyet oranını yakalamış bir Belediye Başkanımız. Biz de AK Parti olarak kendisinin bu çalışmalarını izliyoruz ve takip ediyoruz. Allah emeklerini değerlendirsin ve inşallah en güzel şekilde bu şehre hizmet etme imkanını artırsın. Başkanımız partimizin kurucularından, Sayın Cumhurbaşkanımızın 40 yıldır yol ve dava arkadaşı, bakanlık yapmış, Türkiye’nin meselelerini bilen, devletini yakından tanıyan, işlerin nasıl yapılabileceğine vakıf olan birisi. Sayın Belediye Başkanımıza ve çalışma ekibine üstün muvaffakiyet diliyorum. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız ve parti genel merkezimiz olarak Ordu’nun neye ihtiyacı varsa bugüne kadar eksiksiz yerine getirmeye gayret ettik. Bundan sonrada bu desteği vereceğiz.” “Sizlere layık olmaya çalışıyoruz" AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un kendileri için rol model olduğunu söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Sayın Genel Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Bey’in şehrimize teşrif etmesi bizim en mutlu günlerimizden bir tanesi. Siz bizim için rol modelsiniz. Biz de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Sizden çok şey öğrendik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar öncesinden geçmişi olan, Türk kültürümüze ve inancımıza katkısı olan bir ailesiniz. O kadar şükretsek azdır. Böyle güzel bir şehre böyle müthiş bir kadroyu oluşturduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

(MAK-SLH-



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