NEW YORK - Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid ile bir araya geldi
- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Filistin toplantısı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid görüşmesiNEW YORK (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun Filistin toplantısı için bulunduğu New York ’ta Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile bir araya geldi.
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