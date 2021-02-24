NEVŞEHİR - CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan döviz kuruna müdahalede şeffaflık çağrısı

- Toplantı salonundan detaylar - CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasıCHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan döviz kuruna müdahalede şeffaflık çağrısı: - "Serbest ya da dalgalanan kur rejiminde, rezervleri kullanmak suretiyle kura müdahale etmenin yolları vardır. Bu yolların da saydam olması lazım"NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmakta olan serbest kur rejimidir. Serbest ya da dalgalanan kur rejiminde, rezervleri kullanmak suretiyle kura müdahale etmenin yolları vardır. Bu yolların da saydam olması lazım." dedi. Öztrak, CHP Ekonomi Masası Heyeti olarak geldikleri Nevşehir 'de, Ürgüp ilçesinde bir oteldeki toplantıda, turizm sektörü temsilcilerinin sorunlarını dinledi.Faik Öztrak, toplantıdan önce yaptığı konuşmada, Merkez Bankasının son dönemde dövize yaptığı müdahalelere değinerek, şunları kaydetti:"Şunu bilmemiz lazım, 128 milyar dolar nasıl satıldı, niçin ve kime satıldı? Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanmakta olan serbest kur rejimidir. Serbest ya da dalgalanan kur rejiminde, rezervleri kullanmak suretiyle kura müdahale etmenin yolları vardır. Bu yolların da saydam olması lazım. Geçmişte bakıyorum Merkez Bankasının internet sayfasına, orada dövize yapılan müdahaleler tek tek yazıyor. Ama bu son dönemdeki 128 milyar dolarlık müdahale ile ilgili tek bir kayıt yok, şeffaflık yok. Şimdi bu safhadan sonra yapılması gereken, bu 128 milyar dolar neye kullanıldıysa kullanıldı. Merkez Bankası kasasından hangi yöntemle çıktı?"Devletin yapılan işler konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Öztrak, bunun kural olduğunu dile getirdi.Son günlerde eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik övgüler yapıldığını belirten Öztrak, "Sürekli Berat Albayrak güzellemesidir gidiyor. Çok merak ediyorum, bu kadar iyi ise bu kadar önemli işler yapıldıysa neden değiştirdiniz? Neden yeni bir yönetim getirdiniz, neden buna ihtiyaç duydunuz? Neden Merkez Bankası Başkanını değiştirdiniz? Bunların hepsine cevap verilmesi gerekiyor." diye konuştu. Öztrak'ın konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı devam etti.
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