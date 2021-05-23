Mustafa Sarıgül, Saide Zorlu'nun cenaze töreni dolayısıyla Denizli'de

-Detaylar



( DENİZLİ )- Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak üzere Denizli'ye gelen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti ofisinde basın açıklamasında bulundu DENİZLİ



- Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Zorlu ailesinin hayatını kaybeden annelerinin cenaze törenine katılmak için Denizli’ye geldi. Sarıgül, cenaze töreni öncesinde parti ofisinde basın açıklamasında bulundu.TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İstanbul’daki konutunda yapmayı planladığı basın açıklamasını Denizli’deki parti ofisinde yaptı. Pandemi nedeniyle Büyükşehir Belediyelerinin bir araya gelmesini isteyerek, “Emlak vergileri bu ay sonu bitiyor, özellikle Büyükşehir Belediyeleri öncülük etmeli. Emlak ve çevre temizlik vergileri mutlaka ertelenmelidir. Mayıs ayı sonuna kadar, emlak ve çevre temizlik vergilerinin ödenmesi yasal bir zorunluluktur ancak salgın döneminde çok zor koşullar altında, hayatını idame ettirmeye çalışan tüm vatandaşlarımıza destek olmak adına Büyükşehir Belediyeleri girişimiyle emlak ve çevre temizlik vergilerinin yıl sonuna kadar, faizsiz olarak ertelenmesi sağlanmalıdır” dedi.

“Telefon faturalarına indirim yapılsın”GSM operatörlerine seslenen Sarıgül, “Pandemi döneminde en fazla ekonomik gelir elde eden GSM operatörleri, sizden rica ediyorum, bütün telefon faturalarına indirim yapılsın ya da vatandaşlara internet, kullanım hakkı hediye edilsin. Pandemi döneminde hepimiz sevdiklerimizden uzak kaldık. Yakınlarımızı göremedik, sarılamadık maalesef bir süre daha böyle devam edecek gibiyiz. Hayatımızın büyük bir bölümü, telefonun tuşları ve kamerasından ibaret hale geldi, sevdiklerimizi görebilmek için kameralara alışmaya çalıştık. Geçen bir yıllık dönemde GSM operatörlerimiz en üst düzeyde hizmet sunmaya çalıştılar, bunun için kendilerine ve emeği geçen geçen tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum ve bu olağanüstü dönemde bir destek istiyorum; en azından yıl sonuna kadar iletişim ücretlerinde indirim veya ücretsiz kullanım hakkı şeklinde vatandaşımızı mutlu etmelerini bekliyorum” ifadelerini kullandı.“Aşı uygulama takviminin şeffaf bir biçimde paylaşılmasını talep ediyoruz”Aşı uygulama takvimini vatandaşlarla şeffaf olarak paylaşılmasını isteyen TDP Genel Başkanı Sarıgül, “Aşı konusunda defalarca çağrımız olmuştu, Almanya ile yapılan anlaşma ülkemiz için son derece önemlidir ve bizi mutlu etmiştir. Bu noktada, devlete güven ilkesi kapsamında, aşının geliş ve uygulama takviminin vatandaşlarımızla şeffaf bir biçimde paylaşılmasını talep ediyoruz zira güven her şeydir ve bizler devlette güven ve istikrarın en önemli konu olduğuna inanıyoruz. Bu gelişmenin çok sevindirici olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Umuyoruz ki, bizlere açıklanan tarihlerde aşı gelişi gerçekleşir ve vatandaşımızın mağduriyeti ortadan kalkar” diye konuştu.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıgül'ün, daha sonra hayatını kaybeden Saide Zorlu’nun cenaze törenine katılacağı öğrenildi.

