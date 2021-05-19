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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mustafa Sarıgül: “Fındıkta lisanslı depoculuğu açacağız”

Mustafa Sarıgül: “Fındıkta lisanslı depoculuğu açacağız”

Sarıgül'ün güvercin yakalamaya çalışması

Siyasi Partiler Siyasi Parti Sağlık Çalışanları Basın Mensupları Başbakanlık 

-Sarıgül esnaf ziyareti
-Genel detaylar
-TDP Genel Baş. Sarıgül Açıklaması
-Muhtarlar ile bir araya gelmesi

( ORDU )- Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ordu’da muhtarlar ile buluştu ORDU

- Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, iktidara geldiklerinde lisanslı depoculuğu hayata geçirmeyi planladıklarını belirterek, “Bu lisanslı depoculuğu sadece bakanlığımız açacak, yurttaşlarımızın fındığı köyde kalmayacak, erken satılmayacak, zamanında satılacak ve fındığın hak ettiği değeri mutlaka üreticilerimiz bulacaklardır” dedi.
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, Altınordu Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Sarıgül, ziyaret öncesi kendisine yaklaşan bir güvercini yakalamaya çalıştı. Beraberindeki partililer ile birlikte ilk olarak, vatandaşlar ile selamlaşan ve esnafa ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunan Sarıgül, sonrasında ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. “Fındığın siyaseti olmaz, lisanslı depoculuğu hayata geçireceğiz” Türkiye Değişim Parti’sinin iktidarında, lisanslı depoculuğu yüzde 100 açacaklarını ve bu lisanslı depoculuk sadece üreticilerin fındıklarının hak ettiği değeri bulacağını açıklayan Sarıgül, “Yurttaşlarımızın fındığı köyde kalmayacak, erken satılmayacak, zamanında satılacak ve fındığın hak ettiği değeri mutlaka üreticilerimiz bulacaklardır. Fındık dalda kalırsa, umutlar havada kalır. Fındığın siyaseti olmaz, fındıkla asla siyaset yaptırmayacağım. Fındığın rakamı geldiği zaman bütün siyasi partileri çağıracağım ve başbakanlık ile konuşacağım ve mutlaka fındığa hak ettiği değeri verip bütün Karadeniz’deki binlerce yurttaşımızın yüzünü güldürmeyi Allah’ım inşallah bizlere ve Türkiye Değişim Partimize kısmet edecek” dedi.
“Türkiye Değişim Partisi, sağ ve sol partisi değildir” Konuşmasında, pandemi sürecinde yoğun bir çaba sarf eden sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, destek olacaklarını kaydeden Sarıgül, partilerinin sağ ve sol kesim ayırt etmeden tüm vatandaşları kucaklayacaklarını kaydederek, “Sağlık çalışanlarının bir ekonomik beklentisi var. Bu ekonomik beklentinin de yerine getirilmesini Ankara’dan önemle bekliyorum. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlerin hiçbir endişesi olmasın, korkmadan, çekinmeden sorunlarınızı anlatın. Türkiye değişiyor, Türkiye Değişim Partisi gençlerin, toprağına bağlı olan, hudut ve bayrak birliği diyen tüm yurttaşlarımızın partisi olacak. Türkiye Değişim Partisi, Atatürk milliyetçiliğini savunan, inançlara saygılı, laikliği önde tutan, Cumhuriyetimizin değerlerini lafta değil icraatta koruyan, geliştirip güçlendiren, Türkiye’nin inşallah en demokratik kitle partisi olacak. Bayrak, toprak diyen bütün yurttaşlarımızı Türkiye Değişim Partimize bekliyorum. Türkiye Değişim Partisi sol ve sağ bir parti değildir. Sağ elimiz ile sol elimimizi ‘vicdan’ diyerek birleştiriyoruz, vicdan ve adalet diyen bütün yurttaşlarımızı partimize bekliyorum” şeklinde konuştu.
Açıklamalarının ardından Altınordu Muhtarlar Derneği’nde muhtarlar ile bir araya gelen Sarıgül, mahalle muhtarlarının sorun, talep ve önerilerini dinleyerek, onlarla sohbet etti. (SK-ÖZ-Y)
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