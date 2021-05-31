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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Muhtarlığa adaylığını koyan eski futbolcuya, ünlü sanatçı ve futbolculardan destek

Muhtarlığa adaylığını koyan eski futbolcuya, ünlü sanatçı ve futbolculardan destek

İSKENDER KIYCIOĞLU ADAYLIK AÇIKLAMASI

Sosyal Medya Milli Futbolcu Muhtarlık Seçimi Sanat Dünyası Eski Futbolcu 

-CENGİZ KURTOĞLU DESTEK
-EVREN TURAN DESTEK
-ÜMİT KARAN DESTEK

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta muhtarlığa adaylığını koyan İskender Kıycıoğlu’na seçim öncesinde, eski milli futbolcu Ümit Karan, Evren Turan ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu gibi ünlü isimler destek verdi.Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Yenimahalle’de mevcut Başkan Durmuş Akpınar’ın vefat etmesinin ardından muhtarlık seçiminin tekrar yapılmasına karar verildi.
6 Haziran’da yapılacak olan seçim öncesinde adaylar başvurularını yapmaya başladı.
Muhtarlığa adaylığını koyan eski futbolcu ve Karşıyaka Veteranlar Futbol Kulübünde forma giyen İskender Kıycıoğlu muhtarlığa adaylığını koydu.Sosyal medya hesabında adaylığını açıklayan Kıycıoğlu’na futbol ve sanat dünyasından ünlü isimler muhtar adayına sahip çıktı.Eski ünlü futbolcu Ümit Karan, Evren Turan, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu bir çok ünlü sosyal medyada destek mesajları yayınlayarak muhtar adayına destek verdi.Öte yandan ünlüler İskender Kıycıoğlu’nun seçimi kazanmasının ardından Devrek’e gelerek mahalle halkını ziyaret etme sözü verdi. Ünlü isimlerinde muhtar adayına sahip çıkması mahalle halkı tarafından büyük beğeni topladı.
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