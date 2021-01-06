Muharrem İnce, yeni partisinin kurucularıyla bir araya geldi

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( YALOVA )- Muharrem İnce:-"Parti tüzüğü çalışması yaptık. Yakında açıklama yapacağız" YALOVA



- Muharrem İnce, yeni kuracakları partinin kurucularıyla Yalova'daki evinde bir araya geldi. Muharrem İnce, Yalova'daki evinde kuracağı partinin kurucular kurulu üyelerini topladı. Kritik toplantıda parti için atılacak adımlar ve İnce'nin CHP'den istifa sürecine yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Parti kurma çalışmalarına hız veren Muharrem İnce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kurucular kurulundaki arkadaşlarımızla bir toplantı gerçekleştirdik. Sosyal mesafeye uyarak. Arkadaşlarımızla güncel durumu değerlendirdik. Program tüzük çalışması yaptık. Üstü asparagas haber olur. Şimdi yolcu ettim arkadaşları. Parti tüzüğü çalışması yaptık. Yakında açıklamayı yapacağız" dedi.

(ZB-İHS)



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