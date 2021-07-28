Muharrem İnce Ordu’da

-Vatandaş ve esnaf ziyareti

-Muharrem İnce konuşması

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( ORDU ) ORDU



- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel bölgelerinde incelemelerde bulunduktan sonra Ordu’ya geldi. Köprübaşı mevkiinde vatandaşlarla buluşan İnce, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünyada fındık üretiminin yüzde 65’inin Türkiye’de gerçekleştiğini söyleyen İnce, üreticinin bunun değerini alamadığını ifade etti.

İnce, “Ama Allah’ın izni, milletin isteği ile Memleket Partisi'ni iktidar yaptığımızda çay ve fındık gereken değeri alacaktır” şeklinde konuştu.

Muharrem İnce, açıklamalarının ardından Sırrı Paşa Caddesi üzerinde vatandaşlar ve esnaflarla buluşarak, fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra Samsun’daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.

