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Muharrem İnce Ordu’da
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Muharrem İnce Ordu’da

Muharrem İnce Ordu’da

Buluşma

Esnaf Basın Mensupları Sel 

-Vatandaş ve esnaf ziyareti
-Muharrem İnce konuşması
-detaylar

( ORDU ) ORDU

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sel bölgelerinde incelemelerde bulunduktan sonra Ordu’ya geldi. Köprübaşı mevkiinde vatandaşlarla buluşan İnce, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünyada fındık üretiminin yüzde 65’inin Türkiye’de gerçekleştiğini söyleyen İnce, üreticinin bunun değerini alamadığını ifade etti.
İnce, “Ama Allah’ın izni, milletin isteği ile Memleket Partisi'ni iktidar yaptığımızda çay ve fındık gereken değeri alacaktır” şeklinde konuştu.
Muharrem İnce, açıklamalarının ardından Sırrı Paşa Caddesi üzerinde vatandaşlar ve esnaflarla buluşarak, fotoğraf çektirdi. İnce, daha sonra Samsun’daki programlarına katılmak üzere kentten ayrıldı.
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