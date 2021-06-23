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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Muharrem İnce, CHP ve HDP'yi eleştirdi

- Muharrem İnce, CHP ve HDP'yi eleştirdi

-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Ağrı’ya geldi.

Esnaf Muhalefet 

--Detay görüntüler

( AĞRI ) AĞRI

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Ağrı’ya geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Ağrı’ya geldi. Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi. Yaptığı konuşmasında HDP ve CHP’ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Seçim yok, bir şey yok ama 6 ayda ikinci kez geliyorum Ağrı’ya. Parti binamızı açmaya geldim. HDP’ye oy veriyorsunuz ama bir arpa boyu kadar büyümüyorlar. Türkiye partisi olmuyorlar. Türkiye partisi olmayı istemiyorlar ki. Meclise gelip çalışmıyorlar ki. Sizin sıkıntılarınızı dile getirmiyorlar. CHP bugün açıklama yaptı, Sayıştay'a üye seçimine katılmayacaklarmış. Vay, zavallı muhalefet vay” ifadelerine yer verdi. İl başkanlığı binasının açılışını yaptıktan sonra Cumhuriyet Caddesi’ne geçen İnce, vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek partisi için destek istedi. (MG-BA-Y)
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