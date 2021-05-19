-Bandırma Vapuru önünde fotoğraf çekilmesi

-Yaptığı açıklamalar

-Çocuklar ve halk ile yaşadığı anlar



( SAMSUN ) - Muharrem İnce: "Bizim rehberimiz bir çift mavi göz" SAMSUN



- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun’a gelen ve gençlere seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim rehberimiz bir çift mavi gözdür" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 19 Mayıs’ta Samsun’a gelerek otobüs konvoyu eşliğinde halkı selamladı ve Bandırma Vapuru Müzesi önüne giderek partililerle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Genel Başkan İnce, burada açıklamalarda bulundu. İnce, Türkiye Cumhuriyeti'nin anlamlı günleri olduğunu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram'ının da bu günlerden biri olduğunu hatırlattı.Günün önemine ilişkin konuşan Muharrem İnce, “102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için Samsun’a geldi. 19 Mayıs 1919'da olmazı olur kıldırdı. Biz de bu anlamda Samsun'da olmak istedik. O ruhu, o heyecanı yaşamak istedik. O şevkle yola çıkmak istedik. Çünkü bizim partimizin adı 'Memleket Partisi', çünkü bizim sloganımız mavi, bizim ışığımız mavi. Bizim rehberimiz bir çift mavi gözdür" diye konuştu.

"Sadece mesajımızı vermek istiyoruz"Pandemi koşullarına da uyduklarını belirten Genel Başkan İnce, "Kurucular Kurulu arkadaşlarım otobüsü tam doldurmadı, pek çoğu kendi araçlarıyla geldi. Bu kurallar nedeniyle çok kalabalık olmak istemiyoruz. Aslında sadece mesajımızı vermek, temsili olarak bulunmak istiyoruz. İleride inşallah, Allah'ın izniyle, Türkiye için, iktidar olmak için meydanları dolduracağız" diye konuştu.

Açıklamaya Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Samsun İl Başkanı Recep Kılıç da katıldı.



