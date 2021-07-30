- MSB duyurdu: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etksiz hale getirildi



- Milli Savunma Bakanlığı,Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Komandolarımızdan teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ( HK-

