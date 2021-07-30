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- MSB duyurdu: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etksiz hale getirildi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- MSB duyurdu: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etksiz hale getirildi

- MSB duyurdu: 'Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etksiz hale getirildi

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( ANKARA ) - MSB duyurdu: "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etksiz hale getirildi ANKARA

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- Milli Savunma Bakanlığı,Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Komandolarımızdan teröriste geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ( HK-
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