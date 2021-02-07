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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
MSB'den “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı' paylaşımı

MSB'den “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı' paylaşımı

paylaşımdan görüntü

( KIRKLARELİ ) MSB'den “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı" paylaşımı KIRKLARELİ

Sosyal Paylaşım Sitesi Tatbikat Kabil Sosyal Paylaşım Kabiliyet 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kırklareli bölgesinde Kara ve Deniz Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı”nın tamamlandığı bildirdi. Tatbikata ait görüntüler paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı'na ait görüntülere yer verdi. Söz konusu paylaşımda ayrıca şu ifadeler kullanıldı: “Durgun Sulardan Geçiş Tatbikatı; Kara ve Deniz Kuvvetlerimize ait birliklerin katılımı ile 2-5 Şubat 2021 tarihleri arasında Kırklareli bölgesinde icra edilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, Zırhlı/Mekanize birlikler ile İstihkâm birliklerinin yakın iş birliği içerisinde Nehir Geçiş Harekâtı esaslarına göre icra edilen tatbikatta; Tanklar su tabanına basarak, Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcıları (GZPT) ise yüzerek derin sulardan geçiş yapmıştır. Envantere yeni giren Vuran araçları, İstihkâm birlikleri tarafından tesis edilen Nakliye Takımlarıyla ve inşa edilen köprüler üzerinden başarılı bir şekilde geçiş icra etmiştir. Sulardan Geçiş Tatbikatı'nda birliklerin istihkâm yetenekleri, sulardan geçiş teçhizatları ve müşterek harekât icra etme kabiliyetleri başarıyla test edilmiştir.”
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