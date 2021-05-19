- MSB'den 19 Mayıs için özel klip



- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla özel bir video klip yayınladı. MSB sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs’ı kutladığı özel bir video yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Asil milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlar, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele Kahramanlarımızı, Şehitlerimizi ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız” ifadeleri yer aldı. (ÖMR

