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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi

Mısır'da İhvan liderlerine yönelik idam kararları Diyarbakır'da protesto edildi

Ulu cami önünde toplanan kalabalık

Protesto Cuma Namazı Alabalık Basın Açıklaması Sivil Toplum 

-Ellerinde pankart bulunan gruptan görüntü
-Mehmet Şimşek açıklaması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Mısır'da geçtiğimiz günlerde 12 İhvan liderlerine verilen idam kararları Diyarbakır'da protesto edilerek kınandı. Sisi'nin zulümlerine tepki göstermek amacıyla Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi tarihi Ulu Cami önünde cuma namazından sonra bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, ellerinde çeşitli döviz ve pankartlarla İhvan liderlerine verilen idam kararlarını protesto etti. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Şimşek, darbeci cunta mahkemelerinin zulümlerinin sona erdirilmesi için Müslüman ülke yöneticilerinin tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından grup sessizce dağıldı.
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