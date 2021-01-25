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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı’ndan kar altındaki Anıtkabir Paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan kar altındaki Anıtkabir Paylaşımı

Anıtkabir'in görüntüleri

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Kar Yağışı 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter’dan kar yağışı sonrası Anitkabir’de havadan çekilen görüntüleri paylaştı. Bakanlık yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi: “Karlı bir Ankara gününde Anıtkabir’i havadan görüntüledik. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” (ALİ-
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