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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile görüştü.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile görüştü.

GÖRÜŞMEDEN GÖRÜNTÜ

( ANKARA ) ANKARA

Terörle Mücadele 


- Milli Savunma Bakanlığında Akar ve Saadoonn baş başa, heyetleri de karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi. Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmelerde, Akar tarafından; Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu, Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi. (ALİ-
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