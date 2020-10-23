Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile buluştu

Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile buluştu

-Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile görüşmesinden detay

( ANKARA ) ANKARA

Alışveriş Savunma Sanayi Askeri Tören 


- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu. (UTK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı