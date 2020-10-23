Milli Savunma Bakanı Akar, Endonezya Savunma Bakanı Subianto ile buluştu



- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Bakan Subianto'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen askeri törenle karşıladı. Bakan Akar ve Endonezyalı mevkidaşı Subianto, baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde iş birliği hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu. (UTK-



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