Milletvekili Tutdere, esnafın derdini dinledi

-Milletvekilinin esnaflarla konuşması

-Esnaflardan görüntü

-Esnafların dertlerini anlatması

-Milletvekili- Röp



( ADIYAMAN )- Milletvekili Tutdere, esnafa destek istedi ADIYAMAN



- TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaflarla bir araya gelerek onların dertlerini dinledi. CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililerle beraber kent merkezindeki esnafları tek tek ziyaret eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, esnaflara geri ödemesiz desteğin verilmesini istedi. Pandemi süreciyle birlikte esnafların güçlükle ayakta durduğunu belirten Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bahçelievler mahallesindeki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bu zor günlerde halkımızın, esnafımızın yanındayız ve onların sorunlarını dinliyoruz. Şu saate kadar dinlediğimiz bütün esnaflarımıza bir dokunduk, bin ah işittik. Hepsi gerçekten hayat pahalılığından şikayetçi, işlerinin kötü olmasından şikayetçi. Özellikle esnaflarımızın büyük bir kısmı kendi bağkurlarını yatıramadıklarını ve bu nedenle sağlık hizmetini alamadıklarını söylüyorlar. Bu pandemi sürecinde iktidarın esnafa sahip çıkmadığını yeteri kadar destek vermediğini Adıyaman’da sahalarda görüyoruz. Eğer esnaflar desteklenmezse, esnaf hükumet tarafından sahiplenmezse önümüzdeki süreç daha çok sıkıntılı olacaktır. Esnafın artık dayanacak hali kalmamıştır. Onun için Adıyaman’dan hükumete çağrıda bulunuyoruz, esnafımızın mağduriyetini giderin özellikle esnafımıza karşılıksız nakdi bir desteğin sağlanması ihtiyaçtır ve bunun mutlaka yapılması lazım” diye konuştu.

(CK-LO-Y)



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