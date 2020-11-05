MHP MYK toplantısı başladı - ANKARA

- MHP MYK toplantısının katılımcıları - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelmesi, kürsüye çıkmasıMHP MYK toplantısı başladı - Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında toplandıANKARA (AA) - MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında toplandı.Parti genel merkezinde yapılan MYK toplantısında yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı maske ve sosyal mesafe tedbirleri alındı. Girişte tüm katılımcılara spreyle dezenfeksiyon işlemi yapıldı.Kovid - 19 salgını ve yaz dönemi nedeniyle bir süredir ara verilen MYK toplantısı en son 19 Haziran'da gerçekleştirilmişti.
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