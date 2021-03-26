MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti

-MHP Lideri ve Heyetinin mozole'ye yürüyüşü

-MHP Lideri Bahçeli'nin mozoleye çelenk bırakışı

-İstiklal marşı ve Saygı duruşunun ifa edilmesi

-Misak-ı Milli Kulesinde Devlet Bahçeli'nin Özel Anı Defterini imzalaması ve konuşması

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( ANKARA ) ANKARA



- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’e ziyaret gerçekleştirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart’ta gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Büyük Kurultay’da seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti. “Milliyetçi Hareket Partisi muhterem hatıralarını kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek” MHP Lideri Bahçeli Aslanlı Yol'dan yürüyerek daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Bahçeli burada Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Bahçeli ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan MHP Lideri Bahçeli, “Devletimizin kurucusu, İstiklal Savaşımızın Baş Komutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Aziz Atatürk; Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultay’ında seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle manevi huzurunuzdayız. En büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruluş ilkelerine bağlı şekilde, muhafaza ve müdafaaya azmimiz zaafa uğramayacaktır. Bu husustaki irade ve güç kaynağımız elbette büyük Türk milletidir. Açtığın yolda gösterdiğin hedeflerde durmaksızın, yorulmaksızın, ilerleme kararındayız. Nice zahmetlere göğüs gererek, kurup bizlere emanet ettiğin Cumhuriyet’i Cumhur’un muazzam birlik ve diriliş ruhuyla yaşatma ve geleceğe taşıma mücadelemizi inanmışlıkla sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi muhterem hatıralarını kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek, milletimizin istiklal ve istikbal hatlarını kahramanca savunacaktır. Bu vesileyle 13. Olağan Büyük Kurultay’ımızın ülkemize, milletimize ve Türk siyasetine yeni bir soluk yeni bir heyecan ve yeni bir umut getirmesini temenni ediyor zaat-ı devletlerini hürmetle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun” dedi.





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