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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
MHP lideri Bahçeli’den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

MHP lideri Bahçeli’den Alparslan Türkeş'in kabrine ziyaret

Devlet Bahçeli'nin, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinden detay

( ANKARA ) ANKARA

Abrin Toplantı Anıt Mezar Irak 


- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Olağan Büyük Kurultay'da Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kuruluna seçilen üyelerle Anıtkabir'i ziyaret etmişti. Bahçeli, daha sonra kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ederek kabrine karanfil bırakarak dua etti. Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret eden Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısına başkanlık etmek üzere parti genel merkezine geçti.
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