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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MHP heyetinden Mardin çıkarması

MHP heyetinden Mardin çıkarması

Nevin Taşlıçay ve Sermet Atay

Alışveriş İl Kongresi Toplantı 

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( MARDİN )-MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ankara Milletvekili Taşlıçay ile Gaziantep Milletvekili Atay Mardin'de ziyaretlerde bulundu MARDİN

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili, Genel Başkan Başdanışmanı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay ile Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, il kongresi öncesi Mardin’de çeşitli ziyaretlerde bulundu. MHP'li milletvekilleri Nevin Taşlıçay ve Sermet Atay Mardin 1. Olağan İl Kongresi önce Mardin’e geldi. Mardin’deki ilk durakları MHP İl Başkanlığı olan Taşlıçay ve Atay, başkanlık binasında il ve ilçe kadın kolları başkanları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra Artuklu Üniversitesine geçen Taşlıçay ile Atay, burada Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ile bir araya gelerek Mardin'deki çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Taşlıçay ve Atay son olarak Mardin İl Emniyet Müdürü M. İlker Emir ziyareti etti.
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