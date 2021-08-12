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MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı

MHP heyeti sel felaketinin yaşandığı illeri gezmeye başladı

Ziyaretten detay

Sağanak Yağış Sel Felaketi Hatıra Fotoğrafı Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan 

-sohbet
-genel başkan yardımcısı ile röportaj
-hatıra fotoğrafı çekilmesi

( KARABÜK )-MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım Karabük’te KARABÜK

- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Yaşar Yıldırım ve beraberindeki heyet sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel bölgelerine ziyaret kapsamında Karabük’e geldi. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla belirlenen illerden olan Karabük’e gelen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret etti. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Yıldırım, Vergili’den bölgedeki durum hakkında bilgi aldı. Ziyarette konuşan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Karabük ziyaretinin ardından Bartın’a geçerek selzedelerle bir araya geleceklerini söyledi.

Yıldırım, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da 2 gün inceleme yapacaklarını ardından Sinop ve Samsun'a gideceklerini belirtti.
MHP’nin selzedelerin yanında olduğunu ifade eden Yıldırım, “İnsanımızın yanındayız. İnsanımızın dertlerini bölgede yer alarak görüp neler yapılabilirsek onları yapmaya çalışacağız” dedi.
Başkan Yıldırım’a ziyarette MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK üyeleri Yüksel Aydın, Davut Haskılıç ve Murat Kotra eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vergili MHP heyetine teşekkür etti. Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım ve beraberindeki heyet ziyaretin ardından sel felaketinin en çok yaşandığı illerden olan Bartın'da incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı.
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