( BURSA ) MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: "Türkiye cumhuriyeti devleti büyüktür, bu millet necip bir millettir, dün olduğu gibi en yoksul zamanında en güzel örneğini verdiği gibi yine bugün millet olarak el birliği içinde bu yaraları saracağız." BURSA



- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye'nin dört biryanında çıkarılan yangınlar gerçekten yüreğimizi kavuruyor. Dünden bugüne yine herkes üzerine düşen görevi yerine getirmenin çabasını ortaya koyuyor." dedi.

Büyükataman, partisinin Arabayatağı Mahallesinde düzenlenen, mahalle temsilcilerine sertifikalarının verildiği törende konuştu.

Türkiye olarak çok sistematik bir saldırılarla karşı karşıya olduklarını belirten Büyükataman, şunları söyledi: "Türkiye'nin dört biryanında çıkarılan yangınlar gerçekten yüreğimizi kavuruyor. Dünden bugüne yine herkes üzerine düşen görevi yerine getirmenin çabasını ortaya koyuyor. Öncelikle aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunmak istiyorum, 3 vatan evladımızı kaybettik, Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hiç kimsenin endişesi olmasın hiç kimse telaşa kapılmasın. Türkiye cumhuriyeti devleti büyüktür, bu millet necip bir millettir, dün olduğu gibi en yoksul zamanında en güzel örneğini verdiği gibi yine bugün millet olarak el birliği içinde bu yaraları saracağız. Türkiye'ye diz çöktüreceklerini zannedenlere dün olduğu gibi bugün de yine Allah'ın izniyle gereken dersi hep birlikte vereceğiz." - "Tarihin belki de en zor günlerini yaşıyoruz" Büyükataman, Türkiye'nin hemen her gün farklı bir entrikayla, senaryo ile karşı karşıya bırakılmak istendiğini vurguladı. Tarihin belki en zor günlerini yaşadıklarını savunan Büyükataman, tarihin hiçbir döneminde olmayan ölçüde düne göre daha profesyonel, daha iyi organize olunmuş bir kuşatmayla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Büyükataman, ülke olarak her alanda ve her anlamda bir kuşatma ile karşı karşıya olduklarını kaydederek, "Çok ciddi bir dayatma kıskacıyla karşı karşıyayız. İçerde ve dışarda ciddi ihanetle muhatap oluyoruz oluyoruz. Adeta yeni baştan sınanıyoruz. MHP olarak, Türk milliyetçileri olarak dünden bugüne sorumluluklarımızın idraki içerisinde bu şerefli mazinin omuzlarımıza tevdi ettiği sorumluluk neyse, dünde bugünde yarın da gereğini yerine getirebilmenin sabır ve gayreti içinde olduk, olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından MHP Bursa İl Temsilciliği tarafından hazırlanan sertifikalar, bazı mahalle temsilcilerine takdim edildi. Ayrıca Ataman'a üzerinde ismi yazan, amatör futbol kulüplerinden Arabayatağı Spor Kulübü forması hediye edildi.