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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının kılınması

Kabristan Cenaze Cenaze Namazı 

-Cenazenin araca konması
-Cenaze aracından detay görüntü

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatını kaybeden yeğeni Mustafa Bahçeli Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli’nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye’de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Mustafa Bahçeli, bugün öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedildi.
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