MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bu isimler Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir”

( ANKARA -1) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (104 emekli amiral) “Bu isimler Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir”-"Bu bildiri bal gibi darbe çağrısıdır. Demokrasi hedef alınmıştır"-“Muhatap olduğumuz her tehdidin bir dış bağlantısı vardır" ANKARA
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
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