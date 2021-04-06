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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bu isimler Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: “Bu isimler Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir”

Bahçeli'nin açıklamaları

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( ANKARA -1) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: (104 emekli amiral) “Bu isimler Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir”-"Bu bildiri bal gibi darbe çağrısıdır. Demokrasi hedef alınmıştır"-“Muhatap olduğumuz her tehdidin bir dış bağlantısı vardır" ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
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