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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır'

Bahçeli'nin açıklamaları

Mazlum Toplantı İsrail Grup Toplantısı Mermi 

-detaylar

( ANKARA -3) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır"-"İsrail Filistinli mazlumları her fırsatta katletmiştir. Netanyahu Lahey'de yargılanmak için yetecek insanlık suçlarını gözünü kırpmadan işlemiştir"-"Parkta olması gereken çocuklar katledilmiştir. Ana kucağındaki bebeklere mermiler isabet etmiştir. Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır"-"Böyle giderse yakında küresel ya da bölgesel bir savaş son çare olarak gündeme gelecektir" ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

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