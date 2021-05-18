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( ANKARA -3) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır"-"İsrail Filistinli mazlumları her fırsatta katletmiştir. Netanyahu Lahey'de yargılanmak için yetecek insanlık suçlarını gözünü kırpmadan işlemiştir"-"Parkta olması gereken çocuklar katledilmiştir. Ana kucağındaki bebeklere mermiler isabet etmiştir. Terör devleti İsrail Kudüs'ü tutsak almıştır"-"Böyle giderse yakında küresel ya da bölgesel bir savaş son çare olarak gündeme gelecektir" ANKARA



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



