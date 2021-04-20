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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'TBMM'de biriken fezlekelerin karara bağlanması terörle mücadeleyi teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'TBMM'de biriken fezlekelerin karara bağlanması terörle mücadeleyi teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir'

Bahçeli'nin açıklamaları

Terörle Mücadele Başkanlık Sistemi Kalamış Grup Toplantısı Yardım ve Yataklık 

-detaylar

( ANKARA -1) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM'de biriken fezlekelerin karara bağlanması terörle mücadeleyi teşvik edici ve kamçılayıcı bir işlev görecektir"-"Hiçbir bölücü odağın, terörizme yardım ve yataklık yapan hiçbir menfur oluşumun, Mehmetlerimize kast eden, vatan evlatlarına kurşun sıkan hiçbir hain örgüt uzantısının Gazi Meclis’te yeri olamaz, demokrasi adına söyleyecek tek bir sözleri dahi bulunamaz"-"TBMM'de eşkıyanın hükmü değil milletin hükmü geçerlidir. Bu tarihi ve milli kararlılığa herkesin riayeti samimi dileğimdir"-"Teferruattan arındırılmış, yalın ve anlaşılır, hükümleri arasındaki çelişkilerden ayıklanmış, kısa, net, milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış, bize özgü, bizi yansıtan, gelecek ile geçmişi temerküz etmiş, gerekçeleriyle gerçekleri yakalamış bir anayasayla Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünü kucaklamamız kaçınılmaz milli bir görevdir"-"Yeni anayasa hedefi aynı zamanda Türk milletinin hedefidir. Bu hedeften kaçanları tarih affetmeyecektir"-"Parlamenter sistem denenmiş ve dibi boylamıştır. Müstesna bir reform yapılmış, ve bir sistem uygulanmaya başlanmıştır. Türk tipi başkanlık sistemine karşı çıkmak, karalama yarışına girmek eğer cehalet değilse işbirlikçiliktir" ANKARA

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
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