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( ANKARA -2) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi vazgeçilmez bir unsur olarak ifade etmesi yalnızca akıl tutulması ile ifade edilemez"-"Terörist Demirtaş'ın haksızlığa uğradığını söylemesi de dil sürçmesi değildir"-"CHP Genel Başkanı HDP ile yatmış PKK ile uyanmıştır. Bu pespayelik onun alnına kazınmıştır. Bunlar PKK'yı devlet kademesine taşıyacak kadar bu millete uzaklaşmıştır"-"Teröristle işbirliği yapanlar Cumhur İttifakı'nı mafya ile işbirliği yapmakla suçluyor. Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek. Ya mezar edilecek"-"Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir" ANKARA



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.



