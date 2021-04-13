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( ANKARA -3) MHP Genel Başkanı Bahçeli: "AB'nin Türkiye ziyareti sahte bir koltuk krizi ile gölgelenmiştir. Ülkemiz haksız biçimde suçlanmıştır"-"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı esas olmalıdır"-"AB'nin içindeki koordinasyonsuzluk bu durumu ortaya çıkarılmıştır"-"Kimin nerede oturacağı belliyken çarpıtanlar hem kel hem foduldur. Kimse kusura bakmasın biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz"-"Bizden çok şükür Führer, Firavun çıkmadı. İtalya Başbakanı çizmeyi aşmakla kalmadı, gizli Mussolini hayranlığı ortaya çıktı" ANKARA



- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.





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