MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı

- Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında başladı. MHP'de MYK ve MDK toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında partinin genel merkezinde başladı. Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşirken, açıklamanın yazılı yapılması bekleniyor. (YEK -
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