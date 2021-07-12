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MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı

MHP'de MYK ve MDK toplantısı başladı

Toplantıdan detay

Toplantı 

-Devlet Bahçeli’nin gelişi
-Detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Milliyetçi Hareket Partisi'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başkanlığında başladı.
MHP'de MYK ve MDK toplantısı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin başkanlığında partinin genel merkezinde başladı.
Toplantı basına kapalı şekilde gerçekleşirken, açıklamanın yazılı yapılması bekleniyor. (YEK -
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