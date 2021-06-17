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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı

MERSİN - Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce parti otobüsü ile gelişi - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin vatandaşları selamlaması - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye hediyeler verilmesi - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin konuşmasıMuharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldıMERSİN (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.
İnce, merkez Akdeniz ilçesindeki açılışta, memlekete umut olmak için yola düştüklerini söyledi.

19 yılın sonunda umut olamayan bir muhalefet bulunduğunu ifade eden İnce, "Memleket Partisi olarak parti binamızı açtık. 18 Eylül'de kurultayımız var. Kurultaydan sonra inşallah maskeleri de çıkaracağız. Ondan sonra mitinglere başlayacağız. Buradan birinci parti çıkacağız. Zor olduğunu biliyorum ama imkansız değil." dedi.
Muharrem İnce ve partililer, daha sonra kurdele keserek Memleket Partisi Mersin İl Başkanlığının açılışını yaptı ve esnafı ziyaret etti.

Açılış Töreni Ak Parti Allah Muhalefet 

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