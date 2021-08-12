Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı

-Yusuf Budak ile röportaj

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-Şehidin fotoğrafı



( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN



- Erzincan’ın Tercan ilçesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kahvehane ziyaretinde “Yalan söylüyorsunuz” diye tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak o anları anlattı. Kardeşi Süleyman Budak’ın 2016 yılında Van Çaldıran Tendürek Dağında teröristlerle girilen çatışmada şehit düştüğünü belirten Yusuf Budak, yalan söylemlerle siyaset yapılmasına tepki gösterdiğini kaydetti.

Kahvehanede önceden belirlenen kişilerle Akşener’in görüştürüldüğünü ve bu kişilere de kendi propagandalarını yaptırdıklarını öne süren Yusuf Budak, “Kardeşim şehit düştü. Ben çiftçilik, besicilik yaparak geçimimizi sağlıyorum. Kahvehanede oturuyorduk. Meral hanım içeri geldi. Bulunduğumuz masaya davet ettik. Yok ben gelmeyeceğim dedi direk oraya yöneldi. Kahveci arkadaşın dertlerini dinledi. Daha sonra Mustafa abi çıktı, açız, 128 dolar nerede? Açlıktan ölüyoruz, yabancı uyrukluların burada ne işi var gibi söylemlerde bulununca ben de orada tepkimi gösterdim. Allah’tan korkun aç değilsiniz, yalan konuşmayın. Böyle siyaset olmaz dedim. Bu durum orada daha öncesinden ayarlanmış bir olay. Ben çiftçiyim, besicilikle uğraşıyorum. Yanımda 4 tane yabancı uyruklu vatandaş çalışıyor. Elhamdülillah Müslümanız. Biz bu yabancı uyruklu vatandaşları nereye göndereceğiz. Çanakkale Şehitliği'nde on binlerce İdlibli yatıyor. Onlar kim? Hepimiz kardeş değil miyiz? Tamamen orada bir propaganda vardı benim tepkimde bu duruma oldu, yani yalana oldu. Açız diyen Mustafa abi en az 4 bin - 5 bin lira maaş alıyor ense yapıyor. Kesinlikle planlı bir durumdu yaşanılanlar.” diye konuştu.



