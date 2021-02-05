Meral Akşener Ankara Adliyesi’nde ifade verdi

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( ANKARA ) ANKARA



- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2017 yılında Antalya’da mühürsüz oyların kabulüne yönelik yaptığı açıklama ile ilgili açılan dava kapsamında Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2017 yılında Antalya’da seçimlerde mühürsüz oyların kabulüne yönelik yaptığı açıklama ile ilgili açılan dava kapsamında Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan Akşener, “31 Mart seçimleri esnasında bu hayata geçmiş, dosya inmiş, iddianame düzenlenmiş, şimdi talimatlı bir şekilde ifade verdim. Bir başka davam var, o da 5 yıl olmuş, 31 Mart İstanbul ikinci seçimleri esnasında raftan inmiş, üzerine bir de gizlilik kararı alanmış. İfademin alınmadığı, avukatlarımın ne olduğunu bilmediği, canım sıkıldıkça neşelenme ihtiyacı hissettiğim zaman ifademi alın dilekçesini verdiğim bir davamız daha var” dedi.





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