Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Meral Akşener Ankara Adliyesi’nde ifade verdi

Meral Akşener Ankara Adliyesi’nde ifade verdi

Akşener'den görüntü

Gizlilik Kararı Diana 

-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2017 yılında Antalya’da mühürsüz oyların kabulüne yönelik yaptığı açıklama ile ilgili açılan dava kapsamında Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2017 yılında Antalya’da seçimlerde mühürsüz oyların kabulüne yönelik yaptığı açıklama ile ilgili açılan dava kapsamında Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Adliye çıkışında açıklama yapan Akşener, “31 Mart seçimleri esnasında bu hayata geçmiş, dosya inmiş, iddianame düzenlenmiş, şimdi talimatlı bir şekilde ifade verdim. Bir başka davam var, o da 5 yıl olmuş, 31 Mart İstanbul ikinci seçimleri esnasında raftan inmiş, üzerine bir de gizlilik kararı alanmış. İfademin alınmadığı, avukatlarımın ne olduğunu bilmediği, canım sıkıldıkça neşelenme ihtiyacı hissettiğim zaman ifademi alın dilekçesini verdiğim bir davamız daha var” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünya Bu Kadını Konuşuyor!Dünya Bu Kadını Konuşuyor!
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı