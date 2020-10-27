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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Memur-Sen'den Macron’a tepki

- Memur-Sen'den Macron’a tepki

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Aşırı Sağ Basın Açıklaması İfade Özgürlüğü Irkçılık Milletvekili 

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( ANTALYA )- Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Büro Memur Sen Şube Başkanı Ünal Hisarkaya:- " Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda Macron, insandan korkuyor " ANTALYA

- Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Büro Memur Sen Şube Başkanı Ünal Hisarkaya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u İslam karşıtı davranışlarını eleştirerek “Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda Macron, insandan korkuyor ,Macron, adaletten korkuyor” dedi.
Şube binasında yapılan basın açıklamasında ,Memur Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Hisarkaya , " Aslında Macron, bir görüntü, Avrupa’da birçok ülkede bir cinnet hali yaşanıyor” dedi.
Yabancı ırkçılığa dikkat çeken Başkan Hisarkaya “Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobi, o meşhur Avrupa aklını esir almış, çoğulculuk söylemlerinin sırçası dökülmüş ve nihayet aşırı sağ siyasetin ürettiği politikalar siyaseti belirler hale gelmiştir.Almanya’da cami baskını, Hollanda’da Gert Wilders’in terör ve şiddet içeren konuşmaları ve nihayet Macron’un, ifade hürriyeti arkasına sığınarak, İslam’a ve peygamberine saldıran unsurlara sahip çıkması cinnetin boyutlarını göstermektedir.” diye konuştu İnsanlığın inançlarını hedef almanın özgürlük olmadığını belirten ve Avrupa’daki kimi siyasetçilerde olduğu gibi Macron da kirli siyasetine malzeme aradığını söyleyen Memur Sen İl Temsilcisi ve Büro Memur Sen Şube Başkanı Hisarkaya, " Macron’un, sözde ifade özgürlüğü adı altında doğrudan insanların inançlarına saldıran ve neresinden bakarsanız bakın kin, nefret ve terörle şekillenmiş zihinler tarafından çizilmiş karikatürlere sahip çıkarak, teröre ve kine ortak olmaktadır. Bu bir akıl yitimidir.Emanuel Macron, siyaseten yaşadığı krizi örtmek için özellikle yabancı düşmanı ve ırkçı aşırı sağ siyasetin söylemlerini kullanması, kendi ülkesinin milletvekili tarafından dahi “bu ülke aklını mı yitirdi” ifadelerini kullandı. Macron’u sert bir dille eleştiren Başkan Hisarkaya konuşmasna şöyle devam etti: ”Son birkaç aydır, ısrarla İslam ve Müslümanlar üzerinden güç devşirmeye çalışan, deyim yerindeyse, aklını yitirmiş küresel emperyalist odaklara yardakçılık yapan Macron’u korku çemberi sımsıkı sarmış durumda Macron, insandan korkuyor ,Macron, adaletten korkuyor. Macron, İslam’dan korkuyor. Son birkaç yüzyılda bütün insanlık öğrendi ki; özgürlük Batı’da slogandır.Batı iki değerden korkmaktadır aziz dostlar; adil dünyadan ve özgür insandan. İslam da tam da bunu vaat etmektedir.” ifadelerine yer verdi. Toplantı ise Başkan Hisarkaya öncülüğünde salavat ve tekbirlerle sona erdi. (BY-
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