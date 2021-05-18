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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Memleket Partisi resmen kuruldu, ilk açıklama geldi

Memleket Partisi resmen kuruldu, ilk açıklama geldi

Gaye Usluer'in açıklamaları

Özgürlük Parti Meclisi Toplantı Genel Başkan Basın Mensupları 

-Muharrem incenin parti binası önündeki açıklamaları
-Davulcular
-İnce'nin parti binasını incelemesi
-Genel ve detay

( ANKARA )- Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer:- “Mavi partimizin sloganı, ilk harfi memleket, ikinci harfi adalet, üçüncü harfi vicdan, dördüncü harfi de işsizlere iş” ANKARA

- Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, “Mavi, partimizin sloganı aslında aynı zamanda. Mavinin M harfi, memleket demek. Memleket Partisi’nin ilk harfi demek. Adalet mavinin ikinci harfi. Vicdan ise üçüncü harfi. Vicdansız hiçbir şey olmaz. Bu ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu olgulardan biri adalet, diğeri vicdan. Ve son harfi mavinin işsizlere iş” dedi.
Memleket Partisi, İçişleri Bakanlığına yapılan başvurunun ardından resmen kuruldu. Memleket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda ise ilk Genel Başkan Muharrem İnce seçildi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Gaye Usluer, “Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinde 110. siyasal parti olan Memleket Partisi’nin ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu ülkenin gençleri için bu ülkede yaşayan herkes için Memleket Partisi olarak geleceğimizi barışla, özgürlükle ve yeniden demokrasiyle taçlandırmak üzere Memleket Partisi olarak sizlere bugün burada söz veriyoruz” ifadelerini kullandı. Memleket Partisi’nin ilk genel başkanının oy birliği ile Muharrem İnce olduğunu duyuran Usluer, "Genel Başkanımızın seçilmesinden sonra bir görev paylaşımı yapıldı. Elbette ki şu anda 82 kişiden oluşan Kurucular Meclisi aynı zamanda gelecekteki parti meclisimizi temsil etmektedir. Ancak ilk ilçe teşkilatlanmalarından sonra kasım ayında kurultayımızı yaptığımızda seçimli organlarımızla, seçimle gelen organlarımızla sizleri yeniden selamlayacağız” diye konuştu.
Usluer, partinin sloganının ‘Mavi’ olduğunu ifade ederek, “Mavi kucaklamak demek. Mavi, adalet demek. Mavi, birlikteyiz demek. Birlikte yürüyeceğiz demek. Geleceği birlikte kazanacağız demek. Mavinin M harfi, memleket demek. Memleket Partisi’nin ilk harfi demek. Adalet mavinin ikinci harfi. Vicdan, vicdansız hiçbir şey olmaz. Bu ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu olgulardan biri adalet, diğeri vicdan. Ve son harfi mavinin işsizlere iş” açıklamasında bulundu. Basın toplantısı sonrasında Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada partisinin herhangi bir ittifak içinde bulunmayacağını belirterek, tek başlarına yüzde 50+1’i alacaklarını savundu. Davulculara da bahşiş veren İnce, daha sonra genel merkezden ayrıldı. Parti Merkez Yönetim Kurulu şöyle: "Muharrem İnce: Genel Başkan Gaye Usluer: Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Hakkı Aklın: Genel Sekreter Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı Özcan Özel: Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü Serhat Galip ve Nurban Demirbağ: Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt Dudu ve Mert Ünlü Yürir: Genel Sekreter Yardımcıları Serkan Ufuk Akgün: Genel Sayman Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri: Neşet Elaldı, Ali Rıza Büyükuslu, İpek Özkan Sayan, Serkan İleri, Çiğdem Bayraktar Ör, Fatih Pala, Özgün Öztunç, Asuman Ali Güven, Burak Savtur, Süleyman Erguner." (Mİ-CC-Y)
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