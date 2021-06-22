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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Memleket Partisi Genel Başkanı muharrem İnce Van’da

Memleket Partisi Genel Başkanı muharrem İnce Van’da

-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Tuşba İlçe Başkanlığı açılışını gerçekleştirmesi ve halka seslenmesi

Esnaf İpekyolu Ak Parti Görece Sel 

--Başkan İnce'nin esnaf ziyareti
--Başkan İnce'nin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmesi
--Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Van il ve ilçe başkanlıklarının açılışlarını gerçekleştirdi. Bazı açılışlarda bulunmak üzere Van’a gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, il olarak partisinin Tuşba İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi ve Maraş Caddesi esnafını selamlayan Başkan İnce, esnaftan ve vatandaşlardan destek istedi. Esnaf ziyaretinin ardından Van il Başkanlığı ile İpekyolu ilçe Başkanlığının açılışını yapan İnce, burada partililere seslendi. Memleketin temizlenmeye, silkinmeye ihtiyacı olduğunu belirten İnce, “Biz kendimizi Cumhuriyetçi demokrat bir parti olarak tanımlıyoruz. Hepinizi davet ediyorum buraya. Van’dan İzmir’e, Sinop’tan Mersin’e, 85 milyonu kucaklayacak bir parti bu. Allah’ın izni, milletin isteğiyle nasıl büyüyeceğimizi herkes görecek. Bir ayda 53 ilde örgütlendik, bir yıl sonrasını herkes görecek. Onun için Memleket Partisi’ne destek olmaya çağırıyorum sizleri. Van’da ne konuşuyorsam Trabzon’da onu konuşacağım, Trabzon’da ne konuşuyorsam Şırnak’ta onu konuşacağım. İzmir’de ne konuşuyorsam Hakkari’ de onu konuşacağız, doğruları konuşacağım. İsteyen kızar, isteyen darılır, o beni ilgilendirmez. Bu anlamda il ve ilçe başkanlıklarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Açılışların ardından Başkan İnce ve heyeti, dinlenmek üzere otele geçti. (ATL
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