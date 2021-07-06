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Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Kılıçdaroğlu, gel milletin önünde tartışalım'
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Kılıçdaroğlu, gel milletin önünde tartışalım'

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: 'Kılıçdaroğlu, gel milletin önünde tartışalım'

Edirne'de Muharrem İnce partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

Açılış Töreni Gariban Kıyamet Muhalefet Partileri Muhalefet 

-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, konuşmaları
-Genel detaylar

( EDİRNE ) Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: "Kılıçdaroğlu, gel milletin önünde tartışalım"- İnce partisinin Edirne İl Başkanlığının açılışını yaptı EDİRNE

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım. Gel bunu milletin önünde bir tartışalım" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Edirne il başkanlığının açılışını yaptı. İnce, açılış töreninde, muhalefet partilerinin Türkiye'nin sorunlarını çözmede yetersiz kaldığını söyledi.

İnce, "Son günlerde bir demokrat amca vardı. 'Demokrat amca'nın ağzını bıçak açmıyor. Sen yeni edindiğin dostlarının başına bir şey gelse kıyameti koparırsın. Demokrat amca savunmayacak mısın beni, 'bizim eski arkadaşımızdır' demeyecek misin, adaleti hep kendine mi istiyorsun. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş. gelin tartışalım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bir ricam var. Bu gariban partisinden niye ayrıldı, gel bunu milletin önünde bir tartışalım. Gel tartışalım, söz veriyorum millet sana hak verirse kapatırız dükkanı, sorun yok. Gelin tartışalım. Sandıklara nasıl gözlemci koymadınız, oy da vermediniz zaten. Gariban Muharrem İnce de yesin kortizonlu iğneleri dolaşsın dursun meydanlarda. Atatürk'ün emanetine kim ihanet ediyormuş gelin tartışalım" diye konuştu.
Konuşmaların ardından İnce, partisinin il başkanlığı açılışını yaptı. (MB-
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