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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: ' Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor'

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: ' Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor'

Mustafa Şentop'un açıklamaları

( ANKARA ) Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "(HDP il binasında silahlı saldırı) Provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"- "İzmir'de yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu tür Türkiye'de siyaset üzerinden huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olması gerekiyor"- "Bahsettiği isim TBMM'de milletvekili olan birisi değil"

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