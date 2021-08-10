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Marmaris’te bakanların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Marmaris’te bakanların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Marmaris’te bakanların katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıdan görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Orman Yangınları Toplantı Yangın Demirli 


- Muğla'nın Marmaris ilçesinde il genelindeki orman yangınlarıyla ilgili 4 bakanın katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Marmaris Öğretmenevinde kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev katıldı.
Basına kapalı olarak gerçekleştiren toplantıda il genelindeki yangınlardaki son durum ele alındı. (CS-İK-
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