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Marmaris’te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Marmaris’te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Marmaris’te 4 bakanın katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıdan görüntüler

Orman Yangınları Toplantı Yangın 

-Genel ve diğer detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili 4 bakanın katıldığı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde incelemeler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya 4 bakanın yanı sıra, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev, bakan yardımcıları ve ilgili birim amirleri katıldı.

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