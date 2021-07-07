LEFKOŞA - KKTC Başbakanı Saner: 'Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği bizi her alanda daha da güçlü kılmaktadır'
LEFKOŞA - KKTC Başbakanı Saner: "Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği bizi her alanda daha da güçlü kılmaktadır" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - KKTC Başbakanı Ersan Saner görüşmesi - KKTC Başbakanı Ersan Saner'in konuşmasıLEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Saner, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(3)
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